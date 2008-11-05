Аваков прогнозує пік кризи в січні-березні

Харків. 5 листопада. УНІАН. Пік фінансової кризи в Україні припаде на січень-лютий-березень. Таку думку в інтерв’ю виданню «Главред» висловив губернатор Харківської області Арсен АВАКОВ.

За його словами, прості люди відчують наслідки кризи в листопаді-грудні. «Найтонше місце наступить починаючи з середини листопада і до кінця грудня, коли прості люди відчують наслідки цієї кризи. Я бачу найтонше місце, коли у мене в грудні місяці нічим будемо виплатити зарплати бюджетникам – а в мене намічається дефіцит приблизно в 30-35 мільйонів по області. Так буває, в принципі, щороку, і в кінці року Кабмін, Мінфін і парламент ухвалюють рішення і корегують бюджет по країні. Зараз поправки до бюджету прийматися не будуть. Що це означає? Знову підуть затримки заробітної плати по лікарнях і по школах? Ось це мене дійсно лякає. А пік кризи доведеться, звичайно, на січень-лютий-березень, і до цього треба бути готовими», – сказав А.АВАКОВ.

Він відзначив, що в структурі Харківської області немає мартенів і сталеливарних підприємств, тому якщо скрізь уже йде падіння виробництва, то на Харківщині ще спостерігається деяке зростання. «Машинобудування дає нам поки позитивну динаміку, тому не можна сказати, що в Харкові почалися масові звільнення. Так, банки трішки шоковані, так, з`явилася обережність акціонерів і вкладників, так, не вистачає кредитів, і низькі ціни на закупівлю зернових після рекордного урожаю – це теж ще один привіт уряду. Але все-таки у нас трішки плавніше входження в цю кризу», - сказав губернатор.