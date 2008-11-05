У Мерефі встановлено пам’ятний хрест жертвам Голодомору

Харків. 5 листопада. УНІАН. У Мерефі в урочищі Сухий Яр встановлено пам’ятний хрест

жертвам тоталітарного режиму і сталінських репресій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок», пам’ятний хрест споруджено на місці поховання 2300 жертв Голоду 1932-1933 років.

Він встановлений зусиллями і коштами місцевих мешканців В.КАС`ЯНЕНКА, О.СЕЛЕЗНЬОВА, П.ГУТНИКА (всі ПРП), В.КОЛОДЯЖНОГО (партія «Свобода»), депутатів Мереф’янської міської ради В. КИСЛОГО та Т.СЕЛЕЗНЬОВОЇ (НУНС), а також общини християн-баптистів, повідомили у прес-службі.