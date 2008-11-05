Міліція просить депутатів не протидіяти правоохоронцям

Харків. 5 листопада. УНІАН. Працівники міліції стурбовані діями представників місцевої влади, які замість вирішення проблем житлово-комунального господарства, освіти та медицині, санітарного стану населених пунктів та їх транспортного забезпечення розгорнули активну роботу з дискредитації діяльності харківської міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, про це йдеться у зверненні Колегії облуправління міліції до депутатів Харківської обласної та міської рад.

У зверненні зазначається, що «на розгляд сесій виносяться питання, які згідно з висновками прокуратури не є компетенцією депутатів. Протягом декількох годин за ініціативою окремих деструктивно налаштованих депутатів обговорюються питання, що не пов’язані з життєдіяльністю Харкова та області. Замість конструктивних пропозиції щодо зміцнення економіки області, до Верховної ради України, Президента України, Кабінету міністрів та Генеральної прокуратури України направляються надумані звинувачення на адресу працівників міліції, які раніше неодноразово перевірялися службою внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України, а також органами прокуратури, якими порушень законодавства в діях працівників міліції не встановлено і прийняті рішення про відмову у порушенні кримінальних справ. Рішення сесії опротестовані органами прокуратури, а дії окремих посадових осіб міської ради та засобів масової інформації оскаржені ГУМВС в області до суду».

«Порушення Законів України «Про інформацію», «Про телебачення та радіомовлення», «Про статус депутатів місцевих рад», - йдеться у зверненні, - протизаконне виготовлення та поширення друкованих видань з неправдивою інформацією, яка дискредитує працівників ГУМВС України в Харківській області, та зокрема його начальника, замовлення телепрограм негативного змісту про діяльність керівництва Харківської міліції, їх демонстрація в ефірі підконтрольних телеканалів, численні недостовірні публікації у ЗМІ – це далеко не повний перелік засобів, за допомогою яких представники міської ради намагаються дестабілізувати діяльність міліції та зашкодити повному і об’єктивному розслідуванню злочинів, до яких причетні окремі службові особи, а також дискредитувати ім`я генерал-лейтенанта міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО, професійна діяльність якого спрямована на дотримання принципу рівності всіх перед законом та має велике значення не тільки на удосконалення роботи міліції, а й для утвердження державної політики, спрямованої на служіння людству, охорону його найвищих цінностей: життя, здоров`я та власності».

Колегія ГУМВС України в Харківській області заявляє, що «незважаючи на активні дестабілізуючі дії окремих службових осіб, міліція в місті та області є і продовжує ефективно працювати. Працівниками міліції розкрито 17164 злочини, 160 вбивств, 159 розбійних нападів, а також 5 тисяч інших тяжких і особливо тяжких злочинів, відшкодовано понад 31 млн. грн. завданих злочинами збитків. На даний час слідчими органами розслідується ряд злочинів, пов’язаних з незаконними виділенням земельних ділянок, розтратою комунального майна та коштів та інших, 6 злочинах досудове слідство проводить слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури України. По ряду матеріалів проводяться експертні та фінансово-бухгалтерські дослідження. Після завершення розслідування громадськості буде представлена детальна інформація по цих злочинах».

Працівники правоохоронних органів, йдеться у зверненні, «й надалі будуть вживати всі передбачені законом заходи для ефективної роботи і закликають до цього представників міської та обласної рад – відійти від протистояння з правоохоронцями та працювати на благо людей і харківської громади».