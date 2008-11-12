Металіст виграв у Таврії

Харків. 12 листопада. УНІАН. Харківський Металіст отримав перемогу у матчі 1/4 фіналу Кубку України з футболу над сімферопольською Таврією.

До 84-ї хвилини харків’яни вели з рахунком 2:0. Голи на 54-й і 79-й хвилинах забили Зезе і Трішович.

На 84-й Таврії вдалося відігратися: 1:2.

Результати інших матчів 1/4 Кубку:

Сталь - Динамо 1:4 (Сабліч 54 автогол - Чернат 14, 27, Ярмоленко 36, 90+2)

Металлург Д - Ворскла 0:1 (Кравченко 4) - матч триває

11 листопада відбувся матч

Олександрія - Шахтар 1:2 (Казанюк 40 - Селезньов 32 пен., Гладкій 90+2)