Сьогодні позачергова сесія облради
08:21, 13 листопада 2008Харьків
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Депутати націлені долати кризу
Харків. 13 листопада. УНІАН. Сьогодні відбудеться позачергова ХХХV сесія Харківської обласної ради V скликання.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного включено питання «Про соціально-економічний стан Харківської області, що склався внаслідок економічної кризи, та мобілізацію зусиль усіх гілок влади для подолання її негативних наслідків і захисту населення».
Крім того, депутати планують внести зміни до обласного бюджету.
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