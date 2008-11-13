Сьогодні позачергова сесія облради

Харків. 13 листопада. УНІАН. Сьогодні відбудеться позачергова ХХХV сесія Харківської обласної ради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного включено питання «Про соціально-економічний стан Харківської області, що склався внаслідок економічної кризи, та мобілізацію зусиль усіх гілок влади для подолання її негативних наслідків і захисту населення».

Крім того, депутати планують внести зміни до обласного бюджету.