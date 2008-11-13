На кордон прибула нова техніка

Харків. 13 листопада. УНІАН. Учора, 12 листопада, у Сумах прикордонникам Донецької, Луганської, Харківської та Сумської областей було вручено 87 одиниць автомобільної техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії вручення нової техніки, що відбулася на Площі Незалежності міста, взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби України Михайло КОВАЛЬ, начальник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимир КАРАСЬ, керівництво Сумської області й міста Сум, представники силових відомств області, а також духівництво.

Прикордонники Донецької, Луганської, Харківської та Сумської областей, зокрема, отримали 24 автомобілі з підвищеною прохідністю, серед яких УАЗ-3163 «Патріот» та УАЗ-315195 «Хантер», «Нива-Шевроле», а також 3 мікроавтобуси «Тойота-Хайс» і 60 мотоциклів «Мінськ» та «Піонер-2». Загальна вартість техніки – понад 3 мільйони 200 тисяч гривень.

За інформацією Держприкордонслужби, мікроавтобуси «Тойота-Хайс» отримано за рахунок міжнародної допомоги. Решта техніки закуплено у рамках технічного переоснащення органів охорони державного кордону за рахунок бюджетних коштів.

Заходи з покращення стану технічного оснащення проводяться в усіх органах охорони кордону Державної прикордонної служби України.

Загальна протяжність ділянки державного кордону Східного регіонального управління становить 1934,5 км, із них сухопутна – 1541,5 км, річкова – 261 км, узбережжя – 132 км, морська – 46,5 миль.