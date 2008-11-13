Виробництво тракторів в Україні зросло на 46%

Харків. 13 листопада. УНІАН. Виробництво тракторів для сільського і лісового господарств в Україні в січні-жовтні т.г. збільшилося на 46% порівняно з аналогічним періодом 2007 року – до 6104 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок в Україні в січні-жовтні збільшилося на 33,5% порівняно з аналогічним періодом 2007 року – до 7361 штуки.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, 2007 року виробництво тракторів для сільського і лісового господарств в Україні збільшилося на 42,6% порівняно з 2006 роком – до 5282 штук. Виробництво екскаваторів в Україні 2007 року збільшилося на 29,4% – до 972 штук, а сівалок – скоротилося на 24%, до 6784 штук.