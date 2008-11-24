Прокурор збирає журналістів

Харків. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні прокурор Харківської області Василь СИНЧУК проведе прес-конференцію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, на ній буде підбито підсумки роботи установи за останній період, поінформовано про засідання колегії прокуратури, повідомлено про хід розслідування резонансних кримінальних справ.