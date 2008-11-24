Прокурор збирає журналістів
10:44, 24 листопада 2008Харьків
0 0
Прес-конференція Синчука о 12.00
Харків. 24 листопада. УНІАН. Сьогодні прокурор Харківської області Василь СИНЧУК проведе прес-конференцію.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, на ній буде підбито підсумки роботи установи за останній період, поінформовано про засідання колегії прокуратури, повідомлено про хід розслідування резонансних кримінальних справ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter