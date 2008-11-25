Синчук виправдав Развадовського

Харків. 25 листопада. УНІАН. Всі заяви про порушення начальником Головного управління МВС України в Харківській області Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ законодавства при порушенні кримінальних справ стосовно представників органів місцевого самоврядування не підтвердилися. Про це 24 листопада повідомив журналістів прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

Він відзначив, що всі заяви про здійснення неправомірних дій В.РАЗВАДОВСЬКИМ були розглянуті прокуратурою, також була проведена перевірка по тих кримінальних справах, які були порушені нібито за його вказівкою. «У жодній справі або ухвалі про порушення кримінальної справи немає підпису В.РАЗВАДОВСЬКОГО. Більше того, при опитуванні працівників міліції, які порушували ці справи, жоден не сказав, що це було зроблено за командою начальника облуправління міліції», - заявив В.СИНЧУК.

Він також повідомив, що у цих справах є багато процесуальних порушень, допущених слідчими та органами нагляду, і всі винні вже покарані. «По тих матеріалах, які були направлені представниками міської та обласної влади до Генеральної прокуратури, можна тільки здогадуватися про причетність до цих порушень В.РАЗВАДОВСЬКОГО, оскільки ніяких доказів там немає», - сказав В.СИНЧУК.

Він також повідомив, що 2008 року правоохоронними органами було порушено близько 30 кримінальних справ стосовно служб та управлінь, підлеглих органам місцевого самоврядування. Більшість із них була закрита рішеннями судів, 7 зараз розглядаються в судах. «Правоохоронні органи Харківської області розслідують тільки одну кримінальну справу, яка порушена стосовно секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА за фактом конфлікту з депутатом міськради Андрієм РУДЕНКОМ (кримінальна справа порушена за ч.1 ст.296 УК «хуліганство»)», - зазначив В.СИНЧУК.

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