На полюванні загинув співробітник Держслужби охорони

Харків. 3 грудня. УНІАН. У Сумській області під час полювання загинув співробітник Державної служби охорони у званні молодшого сержанта. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління МВС України в Сумській області з питань кадрового забезпечення Сергій ТЕРЕЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, трагедія сталася у суботу, 29 листопада, коли троє співробітників ДСО були на полюванні в урочищі поблизу села Степанівка Сумського району. В результаті пострілу з рушниці один із них загинув.

«Поки що загибель людини розцінюється як нещасний випадок, але наразі всі обставини справи з’ясовує слідство. Проводяться балістичні експертизи», - розповів С.ТЕРЕЩЕНКО.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу України – "вбивство через необережність" (УНІАН: карається обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.).

Один із учасників полювання, з рушниці якого було зроблено фатальний постріл, для проведення слідчих дій узятий під варту, інший перебуває на підписці про невиїзд, повідомив С.ТЕРЕЩЕНКО.