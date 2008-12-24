Облрада просить Добкіна знести Пам’ятний знак воякам УПА

Харків. 24 грудня. УНІАН. Депутати Харківської облради звернулися до Харківської міськради та міського голови Михайла ДОБКІНА з проханням демонтувати Пам’ятний знак на честь Української повстанської армії в Молодіжному парку Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, з ініціативою знесення Пам’ятного знаку виступив на 37-й сесії Харківської облради V член фракції Блоку Наталії ВІТРЕНКО.

У зверненні, за яке проголосувала більшість депутатів, мовиться, що пам`ятний знак на честь 50-річчя УПА був встановлений самовільно з порушенням чинного законодавства. «Пропаганда і прославляння фашизму, неонацизму, а також інших людиноненависницьких ідеологій засуджується всім цивілізованим світом, що закріплено у відповідних документах ООН», - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2006 р. Харківська облрада ухвалила рішення «Про звернення депутатів обласної ради до Верховної ради, Президента України та Кабінету міністрів не допустити реабілітації в Україні нацистських організацій та гітлерівських пособників». У липні 2007 р. Харківська облрада ухвалила рішення «Про Українську повстанську армію», а згодом запропонувала органам місцевого самоврядування Харківщини вирішити питання щодо демонтажу пам’ятних знаків на честь ОУН-УПА. У квітні 2008 р. Харківська міськрада скасував рішення виконкому міськради, ухваленого у вересні 1992 р, яким було дано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків у Молодіжному парку Харкова.

Довідка УНІАН. Пам’ятний знак Українській повстанській армії був встановлений у Молодіжному парку Харкова 1992 року з нагоди 50-річчя УПА. Сьогодні Пам’ятний знак УПА входить до Комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України». У вересні 2008 р. Комплекс внесений до реєстру пам’ятників культури і охороняється державою.