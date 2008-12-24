В Україні дозволено ретрансляцію 14 іноземних каналів

Харків. 24 грудня. УНІАН. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення дозволила ретрансляцію 14 іноземних телеканалів, у тому числі 13 російських.

Як повідомляється на сайті Нацради України з телерадіомовлення, 23 грудня рада ухвалила рішення про посилення відповідальності провайдерів програмної послуги за ретрансляцію іноземних каналів та доповнила перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з частиною 1 статті 42 закону України „Про телебачення і радіомовлення”, 14 каналами, 13 з яких – російські.

До списку увійшли такі російські канали: канал бойових мистецтв „Боец”, “Наш футбол”, “Многосерийное ТВ”, “Индия ТВ”, “Авто плюс”, “Интересное ТВ”, “Ля-минор ТВ” (жанрові програми та музичні відеокліпи у стилі „Русский Шансон”), “ТВ Бульвар” (програми та документальні фільми), “Кухня ТВ”, “Сарафан” (інформаційно-розважальний), “Радость моя” (дитячий) та “24 Док”.

Також до списку дозволених телеканалів увійшов російськомовний британський канал Zее TV.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада набрало чинності рішення Національної ради України з телебачення та радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.