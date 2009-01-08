Маркевич визнаний кращим тренером 2008 року

Харків. 8 січня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ визнаний кращим тренером українських клубів або збірних 2008 року за версією одного з провідних вітчизняних футбольних сайтів ua-football.com.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Металіста, М.МАРКЕВИЧ набрав 11911 балів.

Друге місце, за результатами опитування відвідувачів сайту, посів головний тренер київського Динамо Юрій СЬОМІН – 8100 балів. Замкнув трійку кращих наставників тренер полтавської Ворскли Микола ПАВЛОВ з 4414 балами.

Голосування проводилося за схемою 3-2-1, тобто, кожному читачеві пропонувалося віддати три бали за кращого тренера українських клубів або збірних, два бали за друге місце і один бал - за третє.