Гриценко: Росія шукає кару Ющенку

Харків. 17 січня. УНІАН. Крім отримання контролю над українською газовою трубою, Росія у конфлікті з Києвом переслідує мету покарати Віктора ЮЩЕНКА за його політику.

Про це заявив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сіглава парламентського комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Анатолій ГРИЦЕНКО, говорячи про те, яку мекту ставить Росія в так званій газовій війні.

«Це в політичній площині – фактично покарати Ющенка, президента України, за його тверду позицію, яка не поділяється Росією, і, до речі, багатьма в Україні, щодо вступу в НАТО, оцінки війни на Кавказі, визнання голодомору геноцидом, щодо Чорноморського флоту та інших питань», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Якщо переговорити з тими представниками України, які беруть участь у переговорах з Росією, - зазначив колишній міністр оборони України, - то вони вам скажуть, що переговори двох господарюючих суб’єктів, на жаль, починаються з цих політичних питань. Замість того, щоб обговорювати умови постачання газу, баланс газу, умови транзиту і т.д. Тобто політична складова, я погоджуюсь, є. Друга мета – все-таки Росія тисне, і про це говорить відверто президент Росії, на ЄС, щоб він став більш поступливий і схвалив будівництво північного обхідного газопроваду, так само як і південного, щоб Україна втратила транзитні можливості.

А.ГРИЦЕНКО: «Третя мета – більш економічного характеру. Тому що «Газпром» на фоні загальносвітової кризи втратив дуже сильно. На фоні загального зниження цін на нафту і очікуваного падіння цін на газ «Газпрому» буде дуже важко з фінансової точки зору. Тому Росія прагматично хоче максимально високі планки цін встановити, для України в тому числі. І четверта мета, ми про неї вже говорили, - це встановити контроль над нашою ГТС. Але тоді, якщо додати що «Газпром» через «РосУкрЕнерго» вже контролює 75% нашого розподілу газу треба говорити, що під загрозою суверинітет нашої економіки, нашої політики».