Під час отримання хабара в 900 тис. грн. затримано мера Балаклії
20:05, 22 січня 2009Харьків
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Спільна операція МВС, СБУ і прокуратури
Харків. 22 січня. УНІАН. 22 січня співробітниками обласної міліції спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Харківській області та прокуратури було затримано мера міста Балаклія Харківської області.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції з посиланням на начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО, мера було затримано за вимагання хабара у розмірі 250 тисяч доларів США за виділення земельних ділянок у місті Балаклія під забудову житловими будинками та ведення сільського господарства.
Мера було затримано під час отримання хабара у розмірі 900 тисяч гривень, повідомили в ЦЗГ.
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