Президент нагородив Бабаєва орденом «За заслуги»

Подяка «за Батурин»

Харків. 23 січня. УНІАН. Першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА нагороджено орденом «За заслуги» І ступеня. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, указ про відзначення державною нагородою віце-губернатора Харківщини підписав Президент України Віктор ЮЩЕНКО. В документі наголошується, що нагороди призначаються за вагомий особистий внесок у створення Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в місті Батурині, плідну наукову роботу, благодійницьку діяльність на ниві збереження історичної спадщини Українського народу. Державну нагороди також отримав начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Андрій ПАРАМОНОВ, якому присвоєно почесне звання «Заслужений будівельник України».

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