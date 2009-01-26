Тимошенко викликала у Київ Авакова

Харків. 26 січня. УНІАН. У понеділок, 26 січня, об 11:00 прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе нараду з головами облдержадміністрацій та їхніми заступниками з питань підтримки будівельної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, нарада відбудеться в будинку уряду на вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Велика зала.

Пізніше, о 14:00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться ще одна нарада з головами облдержадміністрацій та їхніми заступниками.

Як повідомляє Урядовий портал, нараду буде присвячено питанням аграрно-промислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, у суботу після завершення селекторної наради з губернаторами, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент Віктор ЮЩЕНКО знову заборонив губернаторам брати участь у заходах уряду.