Харків`яни бояться втратити роботу, але на мітинги не поспішають

Харків`яни бояться втратити роботу, але на мітинги й акції протесту не поспішають.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Економічна криза очима харків`ян», проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно з даними, переданим УНІАН, головною проблемою для 64,9% опитаних є питання оплати за житлово-комунальні послуги. Більше половини харків`ян незадоволені зростанням щоденних витрат, зокрема 60,2% – витрат на їжу і транспорт. Кожного другого турбує загальний брак грошей і політичні колотнечі. Зате в особистому житті харків`яни щасливі – лише 4% жителів міста занепокоєні через це.

Харків`яни сподіваються, що криза триватиме не більше двох років. Такої думки дотримуються 42,8% жителів міста. Експерти відзначають, що оптимістів, які вірять у зростання економіки вже через рік, – у три рази менше (14,5%). Майже 40% респондентів побоюються зростання злочинності, один із десяти (10,9%) чекає голоду в Україні.

Більше всього харків`яни бояться зниження рівня життя (67,2%) і втрати роботи (33,3%). Про втрату своїх заощаджень або майна, зокрема житла, хвилюється п`ята частина населення (23,1%).

В умовах кризи харків`яни назвали статті, де можна скоротити витрати: одяг (43,8%), відпустка і розваги (39,9%), дорога техніка (30%), нерухомість і автомобілі (27,5%). Кожен сьомий вважає за можливе заощадити на оплаті комунальних послуг (13,9%) і менше користуватися мобільним зв`язком (16,2%).

Харків`яни не бояться втратити заощадження, оскільки у більшості (68,2%) їх просто немає. Решта (9,5%) мають намір зберігати вдома те, що уціліло. Багато хто прогнозує, що економічна криза спричинить за собою політичні зіткнення (63,1%), але лише кожен десятий (12,1%) бачить в участі в мітингах й акціях протесту спосіб поліпшити своє матеріальне становище.

В Інституті зазначають, що в умовах економічної кризи найгірше жителі Харкова оцінили дії Президента (85,2%), Верховної Ради (82,5%), Кабінету міністрів (78,8%) і прем`єр-міністра (77,3%). Місцева влада має набагато більшу підтримку: антикризові заходи губернатора Арсена АВАКОВА позитивно оцінили 15%, мера Харкова Михайла ДОБКІНА підтримали 22,2% населення.

Дослідження «Економічна криза очима харків`ян» проводилося Харківським філіалом Інституту Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Справжній Харків» з 12 по 28 грудня 2008 року в м. Харкові. В ході дослідження було опитано 1163 респонденти, обраних з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення Харкова. Квотами у вибірці були: вік, стать і район міста. Вік від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.