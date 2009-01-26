Під Ізюмом потяг протаранив авто

Харків. 26 січня. УНІАН. В Ізюмському районі Харківської області на залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля ГАЗ-31105 із пасажирським електропоїздом №622 сполученням «Маріуполь-Харків».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 24 січня близько 02.30, загинули троє осіб, ще одна у тяжкому стані госпіталізована до лікарні.

Рух потягів здійснювався по запасній колії.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.