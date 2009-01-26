Під Ізюмом потяг протаранив авто
18:27, 26 січня 2009Харьків
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Загинуло троє осіб
Харків. 26 січня. УНІАН. В Ізюмському районі Харківської області на залізничному переїзді сталося зіткнення легкового автомобіля ГАЗ-31105 із пасажирським електропоїздом №622 сполученням «Маріуполь-Харків».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 24 січня близько 02.30, загинули троє осіб, ще одна у тяжкому стані госпіталізована до лікарні.
Рух потягів здійснювався по запасній колії.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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