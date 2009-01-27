Тимошенко тривожать справи на ХАЗі

Харків. 27 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО цього тижня проведе нараду, присвячену ситуації на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це прем’єр-міністр повідомила в ході селекторної наради, присвяченій заборгованості з виплат заробітної платні, яка була ініційована головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ.

«Ситуація така, що підприємство протримається не більше місяця. Тому ми просимо провести нараду по цьому підприємству. Ми теж приїдемо туди зі своїми планами і пропозиціями, і тоді нам буде зрозуміла подальша стратегія щодо цього підприємства», - сказав А.АВАКОВ.

За даними Харківської облдержадміністрації, заборгованість із виплати зарплат на Харківському авіазаводі сьогодні становить близько 34 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облдержадміністрації, одним із головних питань щодо ХДАВП фахівці називають необхідність забезпечення виконання державної програми підтримки авіаційної промисловості України до 2010 року.