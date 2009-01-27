Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 – 8,1 грн.

Харків. 27 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 27 січня: Мегабанк – купівля долара - 8 грн. (продаж - 8,5 грн.), євро - 10,4 грн. (11 грн.), Меркурій - 8 (8,25), 10,2 (10,9), Реал-банк - 8,1 (8,3), 10,7 (11,05), Факторіал-банк - 8 (8,3), 10,55 (11), Базис - 7,95 (8,3), 10,1 (11,1) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 27 січня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 26 січня – 770.0000) 100 EUR – 1000.2300 (на 26 січня – 985.2150) 10 RUR – 2.3403 (на 26 січня – 2.3410).

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