УЄФА створив українсько-польський оргкомітет ЄВРО-2012

Союз європейських футбольних асоціацій створив спільну українсько-польську структуру, яка буде займатися безпосередньо організацією футбольного дійства Євро-2012. Хто очолюватиме новостворену структуру - поки невідомо.

Нова організаційна структура створена як дочірня компанія Федерації футболу України (ФФУ) та футбольної асоціації Польщі. Запрацює вона вже навесні цього року. Спочатку до організаційної структури увійдуть 23 співробітники. Пізніше їхня кількість збільшиться до двохсот, повідомив «Німецькій хвилі» керівник управління інформаційної політики ФФУ Сергій Васильєв.

«Ця група займатиметься організацією самого свята – фіналу футбольного чемпіонату Євро-2012. Також у нас є дуже багато питань, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією спортивних об’єктів. Над цим ця структура теж буде працювати». Очолюватиме організаційну структуру професійний менеджер, зауважив Васильєв, однак ім’я цієї людини він не назвав та додав, що конкурс на вакансію керівника новоствореної структури Федерація футболу не оголошувала – будуть залучені власні кадрові резерви.

Представник громадського комітету Євро-2012 Андрій Капустін переконаний, що функції нової структури не будуть дублювати вже наявні організаційні бюро і комітети. «Я думаю, що ця структура буде достатньо ефективною. Вона дозволить працювати спеціалістам за стандартами УЄФА і не вносити в підготовку чемпіонату незрозумілих дивних місцевих ноу-хау», - вважає Капустін.

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