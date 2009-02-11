Смерть знайшла пенсіонерку в льосі

Ведеться розслідування

Вчора вдень мешканка м. Ізюм загинула в льосі свого будинку. Як повідомили "SQ" в прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, інформацію про подію передала міліція, працівники якої не змогли підняти на поверхню тіло загиблою (1927 г.р.). Цю операцію зробили викликані на місце події рятувальники. Ведеться розслідування.

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