Балцем знову димить трубою

Харків. 13 лютого. УНІАН. На Балаклійському цементному заводі «Балцем» відновлено газопостачання.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Балаклійської райдержадміністрації Степана МАСЕЛЬСЬКОГО.

За його словами, підприємство повернулося до стабільної роботи.

У прес-службі нагадали, що 10 лютого цього року найбільше бюджетоутворююче підприємство Балаклійського району - ВАТ «Балцем» - було відключено від газопостачання незважаючи на те, що підприємство не має боргів за використаний газ. Відповідну команду «Шебелінкагазвидобування» отримала з Києва.

Того ж дня, за словами начальника ГУ промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Владилена ВАВІЛОВА, облдержадміністрація надіслала телеграму прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО. У ній обласна влада звертала увагу на те, що на «Балцемі» працюють півтори тисячі чоловік, це підприємство є місто- і бюджетоутворюючим. Крім того, «Балцем» ще в грудні минулого року зробив передоплату за газ, який використовується у виробничих цілях, на три місяці вперед.

Через два дні – 12 лютого 2009 року – газопостачання підприємства було повністю відновлене.

У прес-службі не повідомили про наслідки дводенного відключення «Балцему» від газопостачання.