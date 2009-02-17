Фельдман подарує харківському музею картину Рєпіна

Харків. 17 лютого. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН подарує картину великого художника українського походження Іллі Рєпіна одному з харківських музеїв.

Про повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі депутата-бютівця.

«Знаменитий художник народився в місті Чугуєві Харківської області і є одним із всесвітньо відомих харків`ян. Ми хочемо повернути Харкову частину його історії та культури». – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За його народного депутата, нині питання про придбання у приватного колекціонера однієї з картин І.Рєпіна вже практично вирішено. «Це буде унікальний твір не лише з історичного та художнього погляду, а й з емоційного. Ми безоплатно передамо її одному з харківських музеїв», - зазначив депутат.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що в умовах економічної кризи приватний бізнес, благодійники та меценати повинні не лише продемонструвати всьому суспільству, що гуманітарні пріоритети не втратили свою актуальність, а й зробити все можливе, щоб повертати в країну її історичну та культурну спадщину.

За неофіційною інформацією, О.ФЕЛЬДМАН планує передати Харкову картину І.Рєпіна «Портрет сина Юрія», написану 1906 р. Вартість твору експерти антикварного ринку оцінюють у кілька сотень тисяч доларів.