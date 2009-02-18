«Свобода» не допустить відміни виборів до Тернопільської облради

Харків. 18 лютого. УНІАН. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» має намір позиватися до суду або ініціювати місцевий референдум, якщо Верховна рада України відмінить вибори до Тернопільської облради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні на прес-конференції у Харкові зробив голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

За його словами, абсолютну більшість складу Тернопільської облради становлять депутати від БЮТ та Нашої України, і вони ж ініціювали перевибори до обласної ради.

При цьому О.ТЯГНИБОК висловив обурення намаганням цих політичних сил тепер відмінити вибори. За його словами, це обумовлене тим, що проведене соціологічне опитування говорить про впевнену перемогу на Тернопільщині ВО «Свобода».

«Причина полягає в тому, що після соціологічного опитування виявилося, що перемагає «Свобода». БЮТ втрачає більше половини своїх голосів, а Наша Україна взагалі може не пройти», - зазначив О.ТЯГНИБОК.

За словами політика, завтра БЮТ і Наша Україна збираються ініціювати голосування у Верховній раді України про відміну перевиборів депутатів Тернопільської облради.

«Якщо Верховна рада проголосує, ми будемо позиватися до суду, якщо ж ні, то будемо ініціювати місцевий референдум», - заявив О.ТЯГНИБОК.