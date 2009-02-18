На стадіоні в Генуї відсутній інтернет

Харків. 18 лютого. УНІАН. На стадіоні «Луїджі Ферраріс» італійського міста Генуя, де сьогодні грають Металіст і Сампдорія, відсутній Інтернет.

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», але це не єдина неприємність, яка спіткала співробітників прес-служби харківської команди.

«Окремо варто відзначити пригоди журналістів і співробітників прес-служби, - йдеться у повідомленні. - Давно не доводилося зустрічатися з такою волаючою неповагою з боку місцевих колег, логістикою по стадіону та іншими дрібними труднощами. Працівники стадіону навідріз відмовлялися допомагати з видачею акредитацій. Крім того, традиційно для Європи на «Луїджі Ферраріс» немає інтернету (попередній казус трапився в Португалії). «Металіст», що вже багатьох років безкорисливо «ділиться інтернетом» зі всіма приїжджими журналістами і гостями міста, як мінімум по цьому параметру випереджає імениті європейські клуби».

«Втім, - пишуть працівник прес-служби, - головні події всіх нас чекають 18 лютого».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Генуї (Італія) харківський Металіст проведе матч 1/16 фіналу Кубку УЄФА з місцевою Сампдорією.

Матч розпочнеться о 21.45 і транслюватиметься на телеканалі УТ-1.

За перебігом подій на полі можна буде спостерігати в ході On-line трансляції в інтернеті.