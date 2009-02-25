Сьогодні – сесія міськради

Депутати розглянуть 67 питань

Харків. 25 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбудеться 31-а сесії міської ради V скликання. Як повідомляє сайт міськради, до проекту порядку денного сесії внесено 67 питань. Зокрема, депутати планують обговорити питання діяльності виконавчих органів Харківської міськради, заслухати звіт про виконання міського бюджету Харкова за 2008 р., внести зміни до рішень міськради, розглянути питання оренди землі, будівництва об`єктів, комунальної власності, кошторису міських програм. Сесійне засідання транслюватиметься в прямому ефірі на харківських телеканалах: «7 канал» та ОТБ.

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