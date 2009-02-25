Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 25 лютого. УНІАН. Середній курс купівлі долара в українських банках сьогодні підвищився на 1,3% порівняно з 24 лютого – до 9,24 грн., продажу – на 1,6%, до 9,66 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні збільшився на 1,7% порівняно з 24 лютого – до 11,73 грн., продажу – на 1,7%, до 12,53 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні підвищився на 3% порівняно з 24 лютого – до 0,2298 грн., продажу – на 2%, до 0,2685 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комерційних банках Києва сьогодні збільшився на 0,8% порівняно з 24 лютого – до 9,29 грн., продажу – на 1,1%, до 9,65 грн.

Євро в столиці купують, у середньому, по 11,83 грн. (майже на 1,3% дорожче, ніж 24 лютого), продають – по 12,46 грн. (на 1,2% дорожче).

Комбанки столиці купують російські рублі, в середньому, по 0,2336 грн. (курс підвищився на 3% порівняно з 24 лютого), продають – по 0,2755 грн. (на 3,8% дорожче).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Діамантбанк»: долар США – 9,40/9,70 грн., євро – 11,80/12,50 грн., рубль – 0,225/0,28 грн.;

«Фінансова ініціатива»: долар США – 9,30/9,75 грн., євро – 11,85/12,65 грн., рубль – 0,235/0,275 грн.;

«Трансбанк»: долар США – 9,30/9,80 грн., євро – 11,90/12,40 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,82751 грн., до російського рубля – 0,21374 грн.