Маркевич закликає не панікувати

Харків. 25 лютого. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧналаштовує команду на те, щоб вона у четвер з італійською Сампдорію зіграла у свій футбол.

Як зазначив на прес-конференції наставник харків’ян, Сампдорію він вважає сильною командою, і розслаблятися не слід, навіть маючи перемогу у першій зустрічі в Італії (Металіст виграв 1:0 – УНІАН).

«Ми прагнемо забути про перемогу в Італії, і починаємо все спочатку», - сказав М.МАРКЕВИЧ і додав: «Сампдорія» – не та команда, яка так просто здасться, і ми готуємося серйозно», «постараємося зіграти не гірше, ніж в Італії».

Відповідаючи на запитання, чи є у ньогго якась стратегія, яка дозволить завоювати перемогу в завтрашньому матчі, М.МАРКЕВИЧ відповів:

«Стратегія – грати в гарний футбол. Це наше основне завдання. Ви знаєте, я ніколи не ставлю таких завдань, що команда повинна бути на такому-то місці. Виходять футболісти, грають у свій футбол – означає все нормально, грають погано – немає нічого: ні очок, ні перемоги. Ось це і є наша стратегія».

На запитання, як тренер підтримує команду в таких відповідальних матчах, М.МАРКЕВИЧ сказав:

«Головне – не панікувати. Якщо тренер починає панікувати – це найгірше. Футболісти самі розберуться, якщо є якісь проблеми. Вони – професіонали, і самі уміють себе готувати до матчів».