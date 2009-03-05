Добкін сам не вірить у тарифи

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що введення нових тарифів на воду і послуги з водовідведення не зможуть кардинально змінити ситуацію в житлово-комунальному господарстві Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, так М.ДОБКІН прокоментував рішення харківського міськвиконкому затвердити нові тарифи, яке було ухвалене 4 березня.

«Якісні зміни в житлово-комунальному господарстві можна очікувати після реформ, нового управління, нових підходів, але не за допомогою нових тарифів як таких, - сказав М.ДОБКІН журналістам.

На його думку, введення нових тарифів поліпшить ситуацію ненадовго, і ця проблема знову постане в недалекому майбутньому.

«Нинішніх тарифів, - зазначив М.ДОБКІН, - вистачить на зарплату, оплату електроенергії, необхідні витратні матеріали. Затверджені тарифи не покривають собівартості. Вони розраховані на рік, за принципом «вижити б – прожити до кінця року, до кінця кризи». Далі побачимо».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Харківський міськвиконком ухвалив рішення про запровадження нових тарифів на воду і послуги з водовідведення для населення. Тариф на воду віднині становитиме 1 грн. 97 коп. з ПДВ за 1 кубометр води (з квітня 2006 року діяв тариф 1,65 грн. за 1 куб. м води з ПДВ). Новий тариф на послугу з водовідведення для населення збільшився в 2,1 рази і тепер становить 0,93 грн. за 1 кубометр стоків.

З першого березня у Харкові було також введено новий тариф на квартплату. Загальне підвищення вартості послуг з утримання житлового фонду становить 65%. Мінімальний розмір тарифу становить від 12 коп. до 1,991 грн. за кв.м.