Експерт УЄФА високо оцінив підготовку Харкова до Євро-2012

Харків. 11 березня. УНІАН. Експерт УЄФА Карлос ЛУКАС високо оцінив рівень підготовки Харкова до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на Департамент з питань підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи по футболу 2012 року і спорту.

За інформацією Департаменту, під час поїздки до Харкова 11 березня К.ЛУКАС висловив задоволення рівнем підготовки столиці Слобожанщини до матчів Євро-2012. Експерт УЄФА відмітив, що вся документація з реконструкції стадіону «Металіст» та прилеглої території підготовлена згідно з вимогами міжнародної спортивної організації. Він вважає, що Харків у цій частині підготовки до Євро-2012 – кращий серед міст України, які готуються приймати футбольний турнір.

За даними прес-служби, сьогодні К.ЛУКАС побував на стадіоні «Металіст», де взяв участь в робочій нараді з реконструкції стадіону і прилеглої території.