Сьогодні у Харкові чекають Луценка

Харків. 11 березня. УНІАН. У четвер, 12 березня, з робочою поїздкою у Харкові побуває Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, Ю.ЛУЦЕНКО планує, зокрема, взяти участь у відкритті нової чергової частини та мобільної приймальні¸ провести нараду з дільничними інспекторами міліції.

У другій половині дня Ю.ЛУЦЕНКО покладе квіти до пам’ятника загиблим у боротьбі зі злочинністю харківським міліціонерам, а також поспілкується з пресою.

Міністр також планує увечері взяти участь у програмі «Про і контра» на обласному телебаченні.