Сьогодні у Харкові чекають Луценка
12:01, 12 березня 2009Харьків
0 0
Нарада, прес-конференція, ТБ
Харків. 11 березня. УНІАН. У четвер, 12 березня, з робочою поїздкою у Харкові побуває Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, Ю.ЛУЦЕНКО планує, зокрема, взяти участь у відкритті нової чергової частини та мобільної приймальні¸ провести нараду з дільничними інспекторами міліції.
У другій половині дня Ю.ЛУЦЕНКО покладе квіти до пам’ятника загиблим у боротьбі зі злочинністю харківським міліціонерам, а також поспілкується з пресою.
Міністр також планує увечері взяти участь у програмі «Про і контра» на обласному телебаченні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter