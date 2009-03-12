У БЮТ кажуть, що Костенко погарячився

Харків. 12 березня. УНІАН. Заява лідера УНП, народного депутата Юрія КОСТЕНКА про намір відкликати своїх депутатів з коаліції є не більше ніж емоції, які не призведуть до розколу коаліції.

Про це сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ, голова парламентського Комітету з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО.

“Це більше емоційна заява. Емоції вщухнуть і буде нормальна робота”, - сказав він.

С.МІЩЕНКО нагадав, що ще за часів коаліції між БЮТ і НУ-НС неодноразово лунали заяви про начебто якісь таємні змови між “бютівцями” та “регіоналами”. “Але ви самі розумієте, що ніяких наслідків не було”, - сказав він.

С.МІЩЕНКО назвав безпідставними звинувачення на адресу фракції БЮТ щодо змови з фракцією Партії регіонів про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ. Він наголосив, що частина фракції БЮТ проголосувала за його звільнення, оскільки вважала неприпустимим те, що він вів політичну діяльність і займав антиурядову позицію.

“Якщо вже говорити про якісь змови, то зараз відбувається змова Партії регіонів з частиною фракції НУ-НС, зокрема групи “Єдиного Центру” щодо звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ”, - сказав С.МІЩЕНКО.

Депутат також зауважив, що зараз навмисно мусується тема якихось таємних домовленостей, аби посилити сумніви всередині коаліції. “Це робиться спеціально, аби всередині коаліції виникла конкуренція. Але я переконаний, що, незважаючи на такі заяви, ніякого розколу коаліції не буде”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Ю.КОСТЕНКО на прес-конференції у прес-центрі “Майдан Свободи” у Харкові заявив, що УНП відкличе своїх депутатів з коаліції, якщо Блок Юлії Тимошенко не припинить вести політику подвійних стандартів. Голова УНП наголосив, що вважає неприпустимими «політичні бартери» між БЮТ та Партією регіонів, які, за його словами, мали місце минулого сесійного тижня під час голосування з приводу відставки міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА та відміни виборів до Тернопільської обласної ради. При цьому Ю.КОСТЕНКО заявив, що БЮТ і ПР проводять консультації щодо проведення нової конституційної реформи в Україні. За його словами, БЮТ і Партія регіонів домовляються про реформу, в результаті якої змінитися політичний устрій України.