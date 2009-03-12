У Харкові промисловий облом

Харків. 12 березня. УНІАН. Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ заявив про вкрай складну ситуацію в промисловості Харківської області.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, заява В.БАБАЄВА пролунала на засіданні господарського активу області.

Віце-губернатор констатував, що така ситуація в регіоні склалася в результаті світової фінансово-економічної кризи.

«Обсяги виробництва в січні - лютому 2009 року становили лише 80% від рівня відповідних місяців минулого року», - зазначив В.БАБАЄВ.

Він повідомив, що по скороченому графіку працюють кілька великих підприємств, зокрема, Харківський електромеханічний завод, завод «Протон», Харківський верстатобудівний завод, завод «Південкабель». Зупинилися завод ім. Шевченка та Лозівськой ковальсько-механічний завод.

За словами В.БАБАЄВА, вирішення питань стабілізації роботи названих підприємств є на сьогодні головним для облдержадміністрації в її роботі з урядом.