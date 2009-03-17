Тимошенко передумала продавати Турбоатом

Харків. 17 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ВАТ «Турбоатом» на сьогоднішній день приватизувати немає необхідності, а також немає причин для зміни його керівництва, оскільки підприємство працює успішно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на брифінгу в Харкові.

«Після того, як сьогодні вивчила всі показники роботи «Турбоатому», я думаю, що таке успішне державне підприємство немає ніякої необхідності приватизувати. Крім того, немає необхідності змінювати там генерального директора», – сказала глава уряду.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що підприємство демонструє високоякісну роботу, тому вона як прем`єр-міністр підтримуватиме це підприємство як державне.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив на нараді, присвяченій вдосконаленню державної політики у сфері захисту прав власності, що останнім часом відчуження державного майна відбувається за прямої участі державних установ. Серед підприємств, над якими сьогодні нависнула загроза відчуження державного майна, В.ЮЩЕНКО назвав, зокрема, підприємства, які перебувають в управлінні Міністерства промислової політики, зокрема “Турбоатом”. “Зграя працює, починаючи з уряду, починаючи з Міністерства промполітики, де здійснюються управління підприємствами”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України також звернув увагу виконуючого обов`язки голови Фонду державного майна України на необхідність протидії відчуженню держмайна, розробки прозорих правил приватизації держпідприємств.

17 лютого В.ЮЩЕНКО у своєму виступі на розширеній нараді з питань розвитку атомної енергетики також окремо зупинився на ситуації з «Турбоатомом».

«Для мене є неприйнятним бажання уряду приватизувати це підприємство. Переконаний, що це велика помилка», – сказав він.

5 березня ц.р. представник міноритарія ВАТ «Турбоатом» (Харків) – КУА «Svarog Asset Management» Ганна КОРОТКА заявила про нелегітимність призначення нинішніх органів управління товариства і повідомила, що міноритарій вимагає від керівництва країни швидкої відставки Віктора СУБОТІНА з посади генерального директора підприємства.

Зокрема, представник компанії зазначила, що Svarog Asset Management вважає незаконним призначення В.СУБОТІНА на посаду в.о. гендиректора ВАТ і зміну складу наглядової ради згідно з рішеннями ФДМУ в квітні-липні 2007 року, оскільки дані рішення не ухвалювалися на загальних зборах акціонерів компанії, які є найвищим органом управління товариства.

«У першому і другому випадку загальні збори акціонерів не вирішували питання обрання виконавчих органів і не вирішували питання звільнення членів наглядової ради і призначення нових членів цього органу», – наголосила Г.КОРОТКА.

Того ж дня «Турбоатом» виступив зі спростуванням звинувачення міноритаріїв у нелегітимності призначення діючого менеджменту.

Заступник генерального директора з економіки і фінансів Олексій ЧЕРКАСЬКИЙ повідомив, що зміна генерального директора підприємства в квітні 2007 року, як і подальша зміна персонального складу представників ФДМУ в наглядовій раді товариства, відбулися на законних підставах. При цьому він зазначив, що Фонд держмайна має право змінювати своїх представників в наглядовому органі товариства без пояснення причини.

«Це була квота Фонду держмайна. Фонд призначає їх за окремим поданням і має право у будь-який момент їх змінювати без пояснення причини», – зазначив О.ЧЕРКАСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» створене в 1934 році і є одним з найбільших у світі виробників енергетичного устаткування. Підприємство спеціалізується на виробництві турбін для теплових і атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумуляторних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій, парогазового устаткування та іншого енергетичного устаткування.

75,22% акцій ВАТ«Турбоатом» передано в управління державного концерну «Укратомпром».

«Сварог Ессет Менеджмент», яку пов`язують з Energy Standard Group російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА, володіє 15% ВАТ «Турбоатом». Ще близько 1% акцій належить ВАТ «Мегабанк».

У 2008 році ВАТ «Турбоатом» збільшив чистий прибуток в 4,1 рази, порівняно з 2007 роком, - до 145,383 млн. грн.