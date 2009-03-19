Сьогодні Харків відвідає заступник голови ТЕМ Канади
09:35, 19 березня 2009Харьків
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Бейтса прийме Аваков
Харків. 19 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові перебуватиме заступник голови торгово-економічної місії Канади в Україні Пітер БЕЙТС.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, об 11.30 у VIP-залі ОДА відбудеться зустріч губернатора Арсена АВАКОВА з П.БЕЙТСОМ.
Під час зустрічі планується обговорення питань, пов’язаних з підготовкою візиту до Харківської області Надзвичайного та Повноважного Посла Канади в Україні Й.В. Даніеля КАРОНА.
Також програмою перебування П.БЕТСА передбачено відвідання Харківського Національного університету ім. В.Каразіна та презентація франкомовного фільму «Моріс Рішар».
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