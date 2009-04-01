Земля на Харківщині подешевшала

Харків. 1 квітня. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 23 по 29 березня ц.р. знизилася на 0,63% або 11 дол. США, - до 1 769 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Developmen».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі знизилася на 0,66% (12 дол.) - до 1 836 дол./сотка, у Дергачівському районі - на 0,57% (10 дол.) - до 1 749 дол./сотка, у Чугуївському районі - на 0,31% (3 дол.) - до 998 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в лютому ц.р. знизилася на 7,16% або 143 дол. - до 1 856 дол. за сотку; у 2008 році - на 28,5% (473 дол.) - до 2 131 дол. за сотку.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.