Міліція пропонує здати зброю

Харків. 1 квітня. УНІАН. З 1 до 30 квітня в Харківській області проводитиметься місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів.

Як повідомляє сайт обласної міліції, акція здійснюватиметься по всій території держави згідно із вказівкою Міністерства внутрішніх справ України.

Прес-служба міліції попереджає, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який законом передбачено кримінальну відповідальність.

Згідно з чинним законодавством, добровільна здача вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, які зберігаються без відповідного дозволу, звільняє від кримінальної відповідальності.

Крім того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до ОВС мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то він має можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. За інформацією ЦЗГ, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструються у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.