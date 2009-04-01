Народ не вірить обіцянкам уряду не підвищувати тарифи на ЖКП

Харків. 1 квітня. УНІАН. Переважна більшість громадян не вірить обіцянкам уряду щодо непідвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень, які оприлюднив його директор Юрій РУБАН на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, таку позицію висловили 73% респондентів.

Водночас опитування показало, що на фоні кризової економічної ситуації в країні ставлення громадян до політичних партій і політиків залишається великою мірою невизначеним.

«Дещо більшу визначеність демонструють традиційно Східний і Західний регіони країни, але і там лише третина респондентів засвідчила упевненість у намірі голосувати за певну політичну силу і певного політика», - зазначив Ю.РУБАН.

Разом з тим, згідно з даними опитування, третина респондентів на даний час не бачить «на політичному ринку» політичної сили, яка здатна щось змінити в країні.

Виходячи з цього, на переконання Ю.РУБАНА, дуже важливим є те, щоб українські політики самі запропонували суспільству модернізацію політичної системи.

Опитування проводилося 14-17 березня за квотною вибіркою серед населення від 18 років в усіх областях України, АР Крим та Києві. Опитано 2006 осіб, похибка вибірки становить 2,3%.