У Вовчанському районі вбито директора агрофірми

Харків. 1 квітня. УНІАН. У Вовчанському районі Харківської області вбито директора

сільськогосподарського підприємства «Молнія».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, це сталося в ніч на 1 квітня, приблизно між 2-ю та 3-ю ранку.

Людину було вбито у власному будинку. Правоохоронні органи розпочало перевірку обставин інциденту, повідомили у прес-службі.