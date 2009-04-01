У Вовчанському районі вбито директора агрофірми
10:23, 01 квітня 2009Харьків
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Міліція розслідує обставини
Харків. 1 квітня. УНІАН. У Вовчанському районі Харківської області вбито директора
сільськогосподарського підприємства «Молнія».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, це сталося в ніч на 1 квітня, приблизно між 2-ю та 3-ю ранку.
Людину було вбито у власному будинку. Правоохоронні органи розпочало перевірку обставин інциденту, повідомили у прес-службі.
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