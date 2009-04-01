Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 1 квітня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, за ціною 8,21 грн., продають – по 8,29 грн. Середній курс купівлі-продажу готівкового долара збережений без змін з 31 березня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 8,10-8,26 грн., продажу – 8,26-8,40 грн.

Сьогодні українські банки купують євро, в середньому, за ціною 10,74 грн., продають – за ціною 11,10 грн. (курс купівлі/продажу євро майже не змінився порівняно з 31 березня). Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,55-10,95 грн., продажу євро - в межах 10,98-11,50 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні становить 0,2229 грн., продажу – 0,2511 грн. (курс майже не змінився порівняно з 31 березня). Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,241 грн., продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари, у середньому, по 8,21 грн., продають – по 8,29 грн. (курс не змінився порівняно з 31 березня). Середній курс купівлі/продажу євро у київських банках змінився трохи – 10,71/11,09 грн.

Курс купівлі російського рубля, в середньому, по банках становить 0,2226 грн., продажу – 0,2559 грн. (курс трохи змінився).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

“Хрещатик”: долар США – 8,10/8,27 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубель – 0,19/0,25 грн.;

“Райффайзен Банк Аваль”: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,50/11,10 грн., рубель – 0,20/0,26 грн.;

“Укрексімбанк”: долар США – 8,18/8,25 грн., євро – 10,83/11,00 грн., рубель – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 1 квітня, становить 7,70, до євро – 10,24716, до російського рубля – 0,22712.