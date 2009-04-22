УБОЗ накрив підпільне виробництво тракторів

Харків. 22 квітня. УНІАН. У Донецькій області знешкоджено організоване злочинне угруповання, яке завдало державі збитків на суму понад 100 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України з посиланням на інформацію начальника відділу Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС Сергія КОМІСАРОВА.

За його словами, згадане угруповання, що діяло в місті Харцизьк, налагодило тіньову схему контрабандного ввезення в Україну технологічного транспорту (трактори, екскаватори, асфальтні катки, вантажівки тощо).

Як встановили оперативники, деталі для складання техніки зловмисники завозили переважно з Китаю, а саму техніку збирали на підпільних цехах Одеси та Харцизька. Потім цю техніку легалізували, зокрема через посадовців державного технічного нагляду, та продавали.

За весь період діяльності ОЗУ сума несплачених податків та зборів склала понад 50 млн. грн. Загалом, за мінімальними підрахунками, заподіяні ними державі збитки перевищують 100 млн. грн., сказав С.КОМІСАРОВ.

Під час проведення обшуку в офісі підприємства оперативники вилучили бухгалтерську документацію, оргтехніку та інші речові докази. Біля будинку офісу було також виявлено та накладено арешт на автомобілі, трактори та інший транспорт на суму понад 30 млн. грн.

За матеріалами ГУБОЗ прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. В подальшому не виключено перекваліфікацію справи на інші, більш суворі, статті КК, зазначили в прес-службі.