3 травня на Сході близько +20°

Харків. 2 травня. УНІАН. У неділю, 3 травня, на Харківщині хмарно з поясненнями, можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +5+10°, вдень близько +15 +20°.

За прогнозом Укргідрометцентру, 3 травня в Україні тепла погода з короткочасними дощами.

Зокрема, у західних, північних та Вінницькій областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 2-8° тепла (у західних областях на ґрунті місцями заморозки 0-3°), на півдні та сході 5-10° тепла; вдень 16-22°, у південній частині та в центральних областях 13-18° (у Карпатах вночі заморозки 0-3°, температура вдень 5-10° тепла).

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі по області 3-8°, вдень 17-22°; у Києві вночі 5-7°, вдень 18-20°.