Генпрокуратура стверджує, що Коновалюк брехав про Лозову

Харків. 6 травня. УНІАН. У Генеральній прокуратурі України заявляють, що матеріали депутата від Партії регіонів у парламенті Валерія КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання зброї та військової техніки до Грузії і південних провінцій Судану не підтвердилися, повідомляє агентство оборонних новин Defense Express.

«Ми ретельно перевірили матеріали, отримані від Валерія КОНОВАЛЮКА, і дали йому офіційну відповідь, що жоден з наведених ним фактів не підтвердився. До речі, оскільки від нього був депутатський запит, таку ж відповідь ми направили спікерові Володимиру Литвину», - заявив Генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2008 р. голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з розслідування незаконних поставок зброї та військової техніки до Грузії В.КОНОВАЛЮК заявив, що ТСК виявила факти поставок до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області.

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні постачання Україною зброї до Грузії.

12 листопада 2008 р., зокрема, Служба безпеки України офіційно заявила, що в основу проанонсованого народним депутатом України Валерієм КОНОВАЛЮКОМ за сприяння посольства Росії так званого відеосюжету щодо військового конфлікту на території Грузії покладено неправдиві твердження від російського інтернет-видання Россія.ру.

У повідомленні наголошувалося, що твердження про нібито участь громадян України у російсько-грузинському конфлікті, які сфабриковані правоохоронними органами і спецслужбами Російської Федерації, вже давно спростовані міжнародними експертами та міжнародними організаціями.

В.КОНОВАЛЮКА було попереджено про відповідальність за розповсюдження підготовленої за сприяння російських спецслужб неправдивої інформації, яка не відповідає дійсності, поширення на цій основі вигаданих міфів, що створюють штучне напруження в українсько-російських добросусідських відносинах.