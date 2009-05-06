В Люботині на пожежі загинула жінка

Харків. 6 травня. УНІАН. В Люботині внаслідок пожежі загинула жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, трагедія сталася 5 травня по провулку Ушакова в одному з приватних будинків райцентру.

На місце виклику виїхала чергова варта МНС. Вогнем були охоплені домашні речі. Площа пожежі становила близько 10 кв. метрів. На місці пожежі було знайдено загиблу господарку будинку, жінку 1926 року народження.

Ще одна пожежа 5 травня виникла в селі Гаврилівка Барвінківського району, на вул. Радянській, в одному з приватних будинків. Вогнем була охоплена веранда і дах будинку. Площа пожежі становила близько 18 кв. метрів. На пожежі постраждала господарка будинку, жінка 1937 року народження, її з опіками тіла та отруєнням чадним газом було доправлено до центральної районної лікарні.

Причини пожеж та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.