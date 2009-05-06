Харківські «космічні» заводи можуть увійти до спільних програм України і Росії

Харків. 6 травня. УНІАН. Підприємства космічних галузей України (до якої входить група харківських заводів - УНІАН) та Росії в липні-вересні 2009 р. проведуть робочу зустріч щодо нових спільних проектів. Така домовленість досягнута на засіданні російсько-українського міжурядового економічного комітету 29 квітня в Москві. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на Національне космічне агентство України.

Федеральному космічному агентству (Роскосмосу) і НКАУ доручено продовжити реалізацію проекту створення єдиного навігаційно-тимчасового простору на базі російської системи ГЛОНАСС. В рамках цієї роботи в 2009 р. планується підписати міжурядову угоду.

Найближчим часом, можливо, вже в травні, Україна і РФ підпишуть міжурядову угоду про охорону ракетних технологій. «Кабінет міністрів України надав відповідні повноваження НКАУ, а російський уряд - МЗС РФ», - сказав представник агентства. Сторони також повинні підписати протокол до угоди від 1996 року про співпрацю у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.

Крім того, в НКАУ повідомили про плани проведення в першій декаді червня у Москві сьомого засідання підкомісії з питань космосу на чолі з керівником Роскосмосу Анатолієм Перміновим та генеральним директором НКАУ Олександром Зінченком. У вересні в Евпаторії (Україна) повинна відбутися чотиристороння зустріч космічних відомств та академій наук двох країн.

Defense Express