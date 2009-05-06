У Фрунзенському районі згоріло авто

Харків. 6 травня. УНІАН. У Фрунзенському районі згорів автомобіль Субару Форестер.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, це сталося під час пожежі сьогодні близько другої години ночі на проспекту Жукова.

Горів салон автомобіля. Пожежа була ліквідована о 02.31.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.