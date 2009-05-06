У четвер на Сході до 23° тепла

Харків. 6 травня. УНІАН. Завтра вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується західний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на сході до 23°, у західних (крім Закарпаття), північних та Вінницькій областях 10-15°; у Карпатах вночі 1-5° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області у четвер вранці та вдень очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 11-13°.