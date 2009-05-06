Суд відпустив посадовців, які нагріли державу на 112 тис. грн.

Харків. 6 травня. УНІАН. Жовтневий районнй суд Харкова ухвалив вирок, згідно з яким посадовці, які заподіяли обласному бюджету збитки в розмірі понад 112 тис. грн., звільнені від кримінального покарання у зв’язку з амністією.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, кримінальна справа була порушена і розслідувалася облуправлінням СБУ за фактом скоєння посадових злочинів у процесі використання бюджетних коштів Обласного фонду навколишнього природного середовища.

Як встановили співробітники СБУ, керівник однієї з харківських комерційних структур та директор комунального підприємства, що здійснює діяльність у сфері екологічної безпеки, сфальсифікували документи, що призвело до збитків Держбюджету. Так, на проведення робіт з будівництва на території Лозівського району полігону твердих промислових відходів з Обласного фонду охорони навколишнього природного середовища наприкінці 2004 р. було виділено 275 тис. грн., які згідно з документами майже повністю були освоєні підрядником – вищезазначеною харківською комерційною структурою. Однак під час прийняття вказаного об`єкту в експлуатацію було встановлено, що в бухгалтерській документації підрядника обсяги і вартість виконаних будівельних робіт були значно завищені. Зокрема, підрядною організацією всупереч умовам договору взагалі не було укладене тверде покриття на під’їзну дорогу до полігону, не було побудовано свердловини п`єзометричного контролю і тощо. Незважаючи на це, зазначені посадові особи склали акти виконаних робіт на повну суму, внаслідок чого обласному бюджету були заподіяні збитки в розмірі понад 112 тис. грн.

Вироком суду вказані посадові особи визнані винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки), однак від кримінального покарання звільнені згідно з Законом України «Про амністію» від 12.12.2008 року.